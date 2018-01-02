دعوى قضائية ضد وزير السياحة تطعن فى إجراء انتخابات مجالس الغرف السياحية





كتبت ميرفت رشاد

أقام هشام جبر على جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية السابق، المرشح للانتخابات القادمة لمجلس إدارة هذه الغرفة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير السياحة "بصفته"، وذلك طعنًا فى: قرار وزير السياحة رقم (1035) لسنة 2017 بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية المزمع إجراؤها يوم الإثنين الموافق 15 / 1 /2018، وذلك فيما تضمنه فقط من إجراء هذه الانتخابات استكمالًا للدورة الانتخابية 2015 /2019، والتى تم حلها بموجب القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها، إجراء هذه الانتخابات فى الموعد المحدد لها كدورة انتخابية كاملة مدتها أربع سنوات.

وبحسب مصدر لـ"اليوم السابع" فقد حددت الدائرة المختصة جلسة خاصة يوم 3 يناير لنظر الدعوى.