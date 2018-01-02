video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2/1/2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2/1/2018 بمحافظات مصر حالة الطقس- أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى 

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 20 

مطروح 11 19

السلوم 07 18

سيوة 06 18

بورسعيد 11 20

دمياط 12 20

العريش 06 20

رفح 07 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 09 20

رأس سدر 10 19

نخل 04 17

نويبع 12 18

طابا 11 17

كاترين 04 15

الطور 12 20

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 09 19

بنى سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 08 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 20

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 15 24

أبو رماد 15 23

راس حدربة 15 22

حلايب 16 21

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 20 30

المدينة 08 22

الرياض 10 24

المنامة 18 21

أبوظبى 16 24

الدوحة 18 24

الكويت 09 25

دمشق 03 14

بيروت 16 18

عمان 06 10

القدس 07 11

غزة 12 17

بغداد 05 17

مسقط 19 24

صنعاء 04 23

الخرطوم 13 27

طرابلس 12 18

تونس 12 17

الجزائر 09 16

الرباط 08 19

نواكشوط 16 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 

أنقرة 01 06

إسطنبول 07 13

إسلام آباد 04 21

نيودلهى 06 21

جاكرتا 25 34

بكين - 06 02

كوالامبور 24 28

طوكيو 03 11

أثينا 07 16

روما 04 14

باريس 06 10

مدريد 06 11

برلين 04 10

لندن 04 09 

مونتريال - 26 - 20 

موسكو - 01 02 

نيويورك - 10 - 07

واشنطن - 11 -03


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة