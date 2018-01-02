درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2/1/2018 بمحافظات مصر





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 20

مطروح 11 19

السلوم 07 18

سيوة 06 18

بورسعيد 11 20

دمياط 12 20

العريش 06 20

رفح 07 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 09 20

رأس سدر 10 19

نخل 04 17

نويبع 12 18

طابا 11 17

كاترين 04 15

الطور 12 20

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 09 19

بنى سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 08 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 20

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 15 24

أبو رماد 15 23

راس حدربة 15 22

حلايب 16 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 08 22

الرياض 10 24

المنامة 18 21

أبوظبى 16 24

الدوحة 18 24

الكويت 09 25

دمشق 03 14

بيروت 16 18

عمان 06 10

القدس 07 11

غزة 12 17

بغداد 05 17

مسقط 19 24

صنعاء 04 23

الخرطوم 13 27

طرابلس 12 18

تونس 12 17

الجزائر 09 16

الرباط 08 19

نواكشوط 16 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 06

إسطنبول 07 13

إسلام آباد 04 21

نيودلهى 06 21

جاكرتا 25 34

بكين - 06 02

كوالامبور 24 28

طوكيو 03 11

أثينا 07 16

روما 04 14

باريس 06 10

مدريد 06 11

برلين 04 10

لندن 04 09

مونتريال - 26 - 20

موسكو - 01 02

نيويورك - 10 - 07

واشنطن - 11 -03