video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خلافات بين الأحزاب الألمانية قبل محادثات تشكيل ائتلاف حكومى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:24 ص
خلافات بين الأحزاب الألمانية قبل محادثات تشكيل ائتلاف حكومى ميركل


رويترز
إضافة تعليق

تبادل المحافظون الذين تنتمى لهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطى الاشتراكى، اليوم الثلاثاء، الانتقادات اللاذعة بشأن الهجرة وخفض الضرائب وسط تساؤلات متزايدة عما إذا كان بإمكانهما الاتفاق على تجديد "الائتلاف الكبير" الذى حكم ألمانيا خلال السنوات الأربع الماضية.

وميركل تحت ضغط لفشلها فى تشيكل حكومة بعد مضى ثلاثة شهور من الانتخابات التى جرت فى سبتمبر، وهى تأمل فى تأمين فترة ولايتها الرابعة بإقناع الحزب الديمقراطى الاشتراكى الممثل لتيار يسار الوسط بالانضمام للحكومة رغم خسائره فى الانتخابات التى جرت فى سبتمبر.

وسيجتمع زعيما الحزبين غدا الأربعاء قبل إجراء محادثات تمهيدية تستمر من السابع حتى الثانى عشر من يناير، ولكن عددا متزايدا من السياسيين يرى الآن أن ميركل قد تضطر لتشكيل حكومة أقلية وإلا واجهت انتخابات جديدة.

وقال تورستن شيفر جومبل نائب زعيم الحزب الديمقراطى الاشتراكى إن تصريحات بعض المحافظين فى الآونة الأخيرة "لها أثر معاكس لأى تشكيل حكومى" مضيفا أنها أثارت الشكوك فى رغبة المحافظين فى حكم ائتلافى، وتابع أن تشكيل ائتلاف جديد أمر غير مؤكد، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن أن تسفر المحادثات عن بناء ثقة كافية.

وأضاف فى مقابلة نشرتها صحيفة باساور نويه بريسه اليوم الثلاثاء "ما زال تشكيل حكومة أقلية خيارا حتى إذا لم تكن المستشارة أنجيلا ميركل تريد الاعتراف بذلك".

وأشار إلى خلافات مع المحافظين فيما يتعلق بعدد من القضايا، كما رفض مقترحات بعض المحافظين بخفض الضرائب عن ذوى الدخول الكبيرة ووصفها بأنها "سخيفة".

والمحافظون والحزب الديمقراطى الاشتراكى على خلاف أيضا فيما يتعلق ببرنامج الرعاية الصحية والهجرة والقضايا الأوروبية وقوانين العمل ومعاشات التقاعد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أيقونات عالمية انطفأت شمسها × 2017.. رحيل ليليان بيتانكور الأكثر ثراء بباريس..نهاية "ريمون كوبا"أسطورة الكرة الفرنسية.."يونيو" يجمع مستشار ألمانيا السابق وناجية من محرقة اليهود..وديسمبر شهد مقتل "عبد الله صالح"

نيويورك تايمز: ألمانيا تنشئ مناطق آمنة للنساء خلال احتفالات رأس السنة

الصحف العالمية: ترامب يؤكد تضامن بلاده مع مصر فى حربها على الإرهاب.. السعودية تنتظر المزيد من التغييرات التاريخية.. التظاهرات فى إيران جرس إنذار للجميع.. ألمانيا تنشأ مناطق آمنة للنساء خلال احتفالات رأس السنة

زينة وناس وصوت أجراس عم بترن بعيد.. تقاليد الاحتفال بالكريسماس حول العالم بين الطريف والغريب.. شجرة "المخلل" الأشهر فى ألمانيا وأسبانيا.. و"خلع الأحذية" تقليد فرنسى.. والنمسا تحتفل بالـ"الخوف من الجان"

مصرع شخصين بسبب الألعاب النارية فى ألمانيا

ألمانيا تفعل قانون يلزم مواقع السوشيال ميديا بالتخلص من خطاب الكراهية

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

ائتلاف حكومى

المانيا

احزاب



لا تفوتك
10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة