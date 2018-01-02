خد جولة فى رحاب "جميلة الجميلات".. عالم روسى يصنع نموذجا 3D لمقبرة نفرتيتى





كتب مؤمن مختار

نجح عالم المصريات الروسى أندرى بلاكسين، من صنع نموذج 3D فريد من نوعه لمقبرة الملكة نفرتيتى، بحيث يمكن للراغبين التجول داخل المقبرة بكل حرية دون الحاجة لزيارتها فعليا.

ويملك العالم الروسى "بلاكسين" مجموعة من الأعمال التى سيكشف عنها لاحقا، إذ يعمل على تصميم مجموعة من النماذج المجسمة للمقابر المصرية، ولمومياوات الملوك والملكات المصريين، للكشف عن تفاصيل وأسرار الحضارة المصرية القديمة.

يُذكر أن مقبرة الملكة نفرتيتى واحدة من أهم وأندر المقابر الملكية المصرية القديمة، ونفرتيتى زوجة الملكة أمنحتب الرابع، أو أخناتون، أحد أبرز ملوك الأسرة الثامنة عشرة، ويُعنى اسمها باللغة المصرية القديمة "الجميلة أتت"، ويعدها المهتمون وعلماء المصريات واحدة من أجمل جميلات الحضارة المصرية القديمة.