خالد فودة يتفقد عدد من المشروعات فى جولة بطور سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعض المشروعات التى سيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة حيث تفقد المحافظ موقع الشاطئ العام بمدينة طور سيناء، والذى سيتم الانتهاء منه أواخر يونيه من العام الجاري وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في مارس من نفس العام، فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وتابع المحافظ تنفيذ محطة تحلية مياه الطور بطاقة إنتاجية قدرها 30 ألف م3 / يوم وتكلفة 550 مليون جنيه تفتتح فى العيد القومى للمحافظة، تغطى احتياجات مدينة طور سيناء وجزء من احتياجات شرم الشيخ تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تفقد المحافظ أيضا أعمال انشاء المدرسة الياباني بطور سيناء بتكلفة 33 مليون جنيه بالنظام الياباني من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوى العام تحتوى معامل حديثة ومطعم و22 فصلا دراسيا لا تقل مساحة الفصل عن 65 م2 وسيتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة لتبدأ عملها مع العام الدراسي الجديد.

وقدم المحافظ الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز تعمير سيناء وهيئة الأبنية التعليميه والتربية والتعليم وكل من ساهم فى الطفرة التنموية على أرض المحافظة.