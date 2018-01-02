حريق هائل بمجمع سكنى فى نيويورك.. ومحاولات للسيطرة على النيران





كتب محمد شعلان

نشب حريق ضخم فى إحدى المجمعات السكنية الكبرى فى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، فيما تقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات السيطرة على الحريق وإخماده، دون ورود أنباء عن عدد وفيات أو مصابين فى الحريق.