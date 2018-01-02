حريق هائل بمجمع سكنى فى نيويورك.. ومحاولات للسيطرة على النيران

حريق هائل بمجمع سكنى فى نيويورك.. ومحاولات للسيطرة على النيرانالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:19 م
حريق ضخم بإحدى المجمعات السكنية بنيويورك
كتب محمد شعلان
إضافة تعليق
نشب حريق ضخم فى إحدى المجمعات السكنية الكبرى فى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، فيما تقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات السيطرة على الحريق وإخماده، دون ورود أنباء عن عدد وفيات أو مصابين فى الحريق.
إضافة تعليق
5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا
صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة