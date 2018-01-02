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حريق هائل بمجمع سكنى فى نيويورك.. ومحاولات للسيطرة على النيران

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:19 م
حريق هائل بمجمع سكنى فى نيويورك.. ومحاولات للسيطرة على النيران حريق ضخم بإحدى المجمعات السكنية بنيويورك


كتب محمد شعلان
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نشب حريق ضخم فى إحدى المجمعات السكنية الكبرى فى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، فيما تقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات السيطرة على الحريق وإخماده، دون ورود أنباء عن عدد وفيات أو مصابين فى الحريق.

 


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