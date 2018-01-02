حجز "عربجى" على ذمة التحريات فى اتهامه بهتك عرض طفل بطنطا

حجز "عربجى" على ذمة التحريات فى اتهامه بهتك عرض طفل بطنطاالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:32 ص
حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حجز "ن.ا" 24سنة، عربجى مقيم دائرة القسم، لحين ورود تحريات المباحث فى البلاغ المقدم ضده بهتك عرض طفل يبلغ 6 سنوات.
كان اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارًا من العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، بتحرير والدة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات محضرًا بقسم ثان طنطأ، تتهم "عربجى" باستدراج نجلها وهتك عرضه.
وتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعى لبيان عما إذا تعرض لاعتداء جنسى من عدمه.
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