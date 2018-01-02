حبس فلاح ونجليه 15 يوما بتهمة مقتل جارهم لخلافات على قطعة أرض بالبحيرة

حبس فلاح ونجليه 15 يوما بتهمة مقتل جارهم لخلافات على قطعة أرض بالبحيرةالثلاثاء، 02 يناير 2018 04:04 م
حبس - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قرر عبد الله صيام وكيل نيابة وادى النطرون بالبحيرة، بإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام الأول لنيابات جنوب البحيرة، بسكرتارية عمرو فوزى، حبس فلاح ونجيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهشيم رأس جارهم بفأس وتوفى، لخلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أدم بالنوبارية.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، بفيد بتلقى إخطار من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، بوصول "أحمد م ا" فلاح، ومقيم قرية آدم دائرة القسم، مصاب باشتباه كسور متعددة بالجمجمة ونزيف بالمخ.
وبسؤال شقيقه "حسن" فلاح، ومقيم قرية الخط الوسطانى دائرة مركز كفر الدوار، اتهم كل من "سامى" فلاح، مقيم بذات الناحية، وأنجاله "محمود، ومحمد" بالتعدى على شقيقه بالضرب، وإحداث إصابته المشار إليها بفأس كانت بحوزة الأول، لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة، ووبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة، فتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
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