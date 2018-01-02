حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بتكوين عصابة لخطف حقائب المواطنين بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار محمود الديب رئيس نيابة الخصوص بالقليوبية، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بأسلوب الخطف.

وردت معلومات للرائد محمد عبدالله رئيس مباحث قسم الخصوص، مفادها أن "إبراهيم ى" 25 سنة عاطل، السابق اتهامه فى قضيتى "سلاح وسرقة"، و"مصطفى ع" 20 سنة عاطل، يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب من المواطنين، والاستيلاء على متعلقاتهم بأسلوب الخطف مستخدمين فى ذلك دراجة بخارية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم 871 ماركة هوجان حمراء اللون خاصة بالأول، وضبط بحوزتهما سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأضافا بأن السلاح الأبيض والدراجة البخارية المضبوطه يستخدمونهما فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13 أحوال القسم، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهما.