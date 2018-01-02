video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين لخلافات بينهما بالمنوفية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:58 م
حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين لخلافات بينهما بالمنوفية حبس - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية حبس ربة منزل على خلفية اتهامها بطعن زوجها بسكين لخلافات زوجية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت مديرية أمن المنوفية تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ح ع ح" 26 سنة، عامل زراعى، مقيم بقرية كفر الغنامية دائرة مركز الباجور، مصابا بطعنات بالبطن ونزيف حاد وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته قررت بتعدى زوجته "ن ت د" 32 سنة، ربة منزل، على ابنها بسكين لخلافات عائلية، وبعرض الزوجة على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فحص 12 طلبا وشكوى خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين فى المنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

الباجور

كفر الغنامية



لا تفوتك
10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة