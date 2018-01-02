حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين لخلافات بينهما بالمنوفية

حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين لخلافات بينهما بالمنوفيةالثلاثاء، 02 يناير 2018 10:58 م
حبس - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية حبس ربة منزل على خلفية اتهامها بطعن زوجها بسكين لخلافات زوجية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت مديرية أمن المنوفية تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ح ع ح" 26 سنة، عامل زراعى، مقيم بقرية كفر الغنامية دائرة مركز الباجور، مصابا بطعنات بالبطن ونزيف حاد وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.
وبالانتقال والفحص وسؤال والدته قررت بتعدى زوجته "ن ت د" 32 سنة، ربة منزل، على ابنها بسكين لخلافات عائلية، وبعرض الزوجة على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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