حبس ربة منزل طعنت زوجها بسكين لخلافات بينهما بالمنوفية





المنوفية – محمود شاكر

قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية حبس ربة منزل على خلفية اتهامها بطعن زوجها بسكين لخلافات زوجية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ح ع ح" 26 سنة، عامل زراعى، مقيم بقرية كفر الغنامية دائرة مركز الباجور، مصابا بطعنات بالبطن ونزيف حاد وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته قررت بتعدى زوجته "ن ت د" 32 سنة، ربة منزل، على ابنها بسكين لخلافات عائلية، وبعرض الزوجة على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.