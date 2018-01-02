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حبس المتهم بتخزين لحوم فاسدة بـ15 مايو 4 أيام

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:13 م
حبس المتهم بتخزين لحوم فاسدة بـ15 مايو 4 أيام حبس متهم - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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أمرت نيابة 15 مايو بحبس صاحب محل للمأكولات والمشويات؛ لقيامه بتخزين كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة" مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، بقصد استخدامها فى إعداد المأكولات بالمحل ملكه، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد قيام المتهم "محمود ع م" 48 سنة، بتخزين لحوم فاسدة داخل محل مأكولات مملوك له بدائرة قسم 15 مايو.

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى أسفرت عن ضبطه داخل المخزن، وعثر بداخله على 6 أطنان لحوم مجمدة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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