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حبس الإرهابى مرتكب الهجوم المسلح على كنيسة حلوان 15 يوما احتياطيا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:49 م
حبس الإرهابى مرتكب الهجوم المسلح على كنيسة حلوان 15 يوما احتياطيا حادث كنيسة حلوان


كتب محمود نصر
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أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس الإرهابي إبراهيم إسماعيل مصطفى، المتهم بارتكاب جريمة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا وأحد المحال التجارية لبيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان مؤخرا، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، إلى الإرهابي المتهم، ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي (بندقية) وذخائر مما تستعمل عليه والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت نيابة أمن الدولة سبق وكلفت قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإجراء تحريات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة والمحل التجاري بمنطقة حلوان، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية لمسرح الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالكنيسة ومحيط المحل التجاري.

 

 


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