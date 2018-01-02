حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويستمر الطقس باردًا و غالبًا غائم بوجهٍ عام، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى. ويتوقع استمرار تشكل الضباب فوق المُرتفعات على فترات، والرياح تكون غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

يبقى الطقس باردًا وغالبًا غائم بوجهٍ عام، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في المنطتقين الشمالية والوسطى، وتخف سرعة الرياح تدريجياً و تُصبح خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس باردًا وغائمًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.