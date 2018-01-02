video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2/1/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2/1/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويستمر الطقس باردًا و غالبًا غائم بوجهٍ عام، وتبقى الفرصة مهيأة  لهطول زخات من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطىويتوقع استمرار تشكل الضباب فوق المُرتفعات على فترات، والرياح تكون غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

 

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

 ليلاً:

يبقى الطقس باردًا وغالبًا غائم بوجهٍ عام، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في المنطتقين الشمالية والوسطى، وتخف سرعة الرياح تدريجياً و تُصبح خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس باردًا وغائمًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة