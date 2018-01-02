حاكم دبى يدعو الإماراتيين لشكر لـ"محمد بن زايد" بكلمة أو صورة





كتبت مريم بدر الدين

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، وذلك على خدماته التى قدمها للوطن والمواطنين، داعيا شعب الإمارات إلى توجيه الشكر له عبر كلمة مخلصة أو صورة معبرة أو لفتة طيبة.

وقال بن راشد، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"الأخوة والأخوات كعادتنا السنوية وجهنا بعدم تخصيص فعاليات احتفالية ليوم الجلوس فى 4 يناير، وكعادتنا نطلق حملة نشكر فيها من كان له أثر في حياتنا ومآثر فى خدمة وطننا، ندعو اليوم أبناء شعبنا لشكر من وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة بلده .. وساعاته لسعادة مواطنيه".

وأضاف "وجهت له رسالة مع بداية العام الجديد لأشكره.. لا أشكره باسمى.. ولكن باسم شعبى.. ولا أشكره لشىء شخصى.. بل لوطن يصنعه لأجيال بلدى".

وتابع :"رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد.. ندعو شعبنا لشكره عبر كلمة مخلصة.. أو صورة معبرة.. أو لفتة طيبة.. شعبنا وَفيْ .. وقائدنا بوخالد له منا كل الشكر والمحبة والتقدير".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد .. ندعو شعبنا لشكره عبر كلمة مخلصة .. أو صورة معبرة .. أو لفتة طيبة .. شعبنا وَفيْ .. وقائدنا بوخالد له منا كل الشكر والمحبة والتقدير .. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#شكرا_محمد_بن_زايد</a> <a href="https://t.co/iFEdGxqPcA">pic.twitter.com/iFEdGxqPcA</a></p>— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) <a href="https://twitter.com/HHShkMohd/status/948179243145531392?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>