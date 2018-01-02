"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية

"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازيةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:40 م
محمد الظواهرى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بأنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
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