"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية





كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بأنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد، واستهداف رجال الجيش والشرطة.