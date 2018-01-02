video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:40 م
"جنايات الجيزة" تقرر استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية محمد الظواهرى - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بأنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية في البلاد، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية

اخبار

اخبار الحوادث

محمد الظواهرى

خلية جهادية

معهد أمناء الشرطة



لا تفوتك
"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور)

"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور)

جنايات الجيزة تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهم بقضية البنسلين وزوجته

جنايات الجيزة تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهم بقضية البنسلين وزوجته

عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب

عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب

فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى

فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى

محمد صلاح يحصد جائزة "الأسد الذهبى" لأفضل لاعب فى أفريقيا

محمد صلاح يحصد جائزة "الأسد الذهبى" لأفضل لاعب فى أفريقيا

النيابة تواجه بطلة "بص أمك" بالكليب.. والمتهمة: "ما فيهوش لفظ خارج"

النيابة تواجه بطلة "بص أمك" بالكليب.. والمتهمة: "ما فيهوش لفظ خارج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة