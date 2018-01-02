تنمية المشروعات الصغيرة: إقبال على مبادرة تمويل 250 سيارة ربع نقل





كتب إسلام سعيد

أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مبادرة جديدة لتمويل 250 سيارة ربع نقل، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، شهدت المبادرة إقبالا كبيرًا من الشباب مع فتح باب التقدم وذلك على مستوى كل المحافظات المعنية وهى: الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، المنيا، أسيوط، الفيوم، بنى سويف، الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، قنا وسوهاج.

وأكد الجهاز أن عدد المترددين على فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للاستفسار أو لطلب الحصول على التمويل بلغ أكثر من 600 شاب وذلك خلال اليومين الماضيين، ويستمر فتح باب التقدم للمبادرة حتى يوم الخميس المقبل وذلك فى فروع جهاز تنمية المشروعات.

وأوضحت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز سيقوم بإتاحة التمويل للشباب حيث يبلغ قيمة القرض المباشر لكل مستفيد 150 ألف جنيه يتم توفيرها للعميل ويقوم صندوق تحيا مصر بتوفير الـسيارات.

وأشارت إلى أن شروط الحصول على التمويل بسيطة وبإمكان أي شاب استيفاءها.

وأكدت في هذا السياق أهمية تكاتف أجهزة الدولة مؤسساتها المعنية وتكثيف مجهوداتهم من أجل تقديم مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تساعد الشباب على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة وهو الطريق الأمثل لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية في رفع القدرات الاقتصادية لقطاع المشروعات الصغيرة وزيادة قدراته في التشغيل والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

كما أوضحت أن ذلك يأتى تنفيذًا لسياسات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بأهمية الوصول إلى مختلف قطاعات الشباب وإتاحة التمويل والدعم الفني اللازم لإقامة مشروعات صغيرة لهم ذات ربحية عالية.