"تموين الجيزة": دعم المكاتب بالإنترنت لتقديم خدمات متكاملة

كتب سيد الخلفاوى

أكد هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المديرية عملت على تفعيل مكاتب التموين بنطاق المحافظة لتتمكن من تطبيق استخراج البطاقات الذكية بدل الفاقد أو التالف أو بطاقات الفصل الاجتماعى والتى تم تطبيقها من 1- 1.

وأضاف مدير مديرية التموين، فى تصريحات له، أن مكاتب التموين تقدم اليوم خدمة تموينية كاملة بعد تفعيل مراكز الخدمة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن دعم مكاتب التموين بخدمة الإنترنت والتأكد من عمله، لكى تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين، كما تم دعم المكاتب بأجهزة الحاسوب الخاصة لذلك.