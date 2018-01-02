"تموين البحر الأحمر" تشكل لجانا للتأكد من كتابة الأسعار على السلع الغذائية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، عن تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية، للتأكد من تطبيق قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع الغذائية.

من جانبه قال ربيع إسماعيل، مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، إنه طبقًا لتعليمات وزير التموين تقوم اللجان المشكلة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من وضع الأسعار على السلع الغذائية، ومنح فرصة لمدة 5 أيام للمخالفين قبل صدور أى قرار ضدهم، على أن يتم معاودة المرور مرة أخرى للتأكد من وضع الأسعار.

وأكد مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، أن المديرية عقدت اجتماعا بالغرفة التجارية بالغردقة، مع أصحاب السلاسل التجارية والمحلات والسوبر ماركت، والبدالين التموينيين.

وجاء فى الاجتماع الذى حضره أحمد طه وكيل مديرية التموين، وأحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية، وشاذلى عايش مدير شئون التموين، وحازم تمساح رئيس الغرفة التجارية، لشرح وتوضيح اللائحة التنفيذية لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017، الخاص بكتابه السعر على المنتجات الغذائية، وكتابه سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك على الفواتير وجميع حلقات البيع، وذلك لتطبيقه بداية من يناير 2018.

وأكد مسئولو مديرية التموين، أن الهدف من القرار هو انضباط أسعار المواد الغذائية بالسوق، طبقاً لمنظومة التجارة الداخلية، ويتم الإعلان عن الأسعار بكتابة السعر على المنتج مباشرة من المصنع، ووضع استيكر بالسعر على المنتجات، أو وضع يافطة على الأرفف فى المحلات بالسعر بوضوح.

وتم التنبيه على الجميع بالالتزام بالقرار، وهناك مجموعات عمل من الرقابة التجارية، لتوعية جميع المحلات التجارية على مستوى مدن المحافظة، بالالتزام بالقرار مما يصب فى مصلحه المواطن ويحقق عدم التلاعب بالأسعار.