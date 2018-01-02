تفحم 1031 سيارة و اعتقال 510 أشخاص خلال ليلة رأس السنة فى فرنسا





باريس أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، أن ليلة رأس السنة شهدت إحراق 1031 سيارة، واعتقال 510 أشخاص فى أرجاء فرنسا، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالعام الماضى.

وأوضحت وزارة الداخلية - فى بيان - أن عدد السيارات التى تم إحراقها بشكل مباشر أو بسبب امتداد النيران إليها ارتفع من 935 العام الماضى إلى 1031 فيما زاد عدد المعتقلين من 456 إلى 510 أشخاص، وأفادت بإصابة ثمانية شرطييْن و ثلاثة عسكريين فى أعمال شغب بمناطق مختلفة فى فرنسا.

وكان شرطيان فرنسيان، من بينهما إمرأة، قد تعرضا، خلال ليلة رأس السنة، للاعتداء والضرب المبرح على يد عشرات من الأشخاص أثناء تدخلهما لفض شجار اندلع ببلدة "شامبينيي-سور-مارن بالضاحية الشرقية لباريس.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام العشرات بركل الشرطية التى كانت ملقية على الأرض وتم نقل الشرطيين إلى المستشفى لتلقيهما العلاج من كسر فى الأنف لإحداهما ومن إصابات مختلفة.