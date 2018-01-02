تعرف على موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة عيد الميلاد 7 يناير

كتب محمود راغب

أيام معدودة ويحل علينا عيد الميلاد المجيد، الذى يوافق 7 يناير 2018، وفيما يلى نوضح موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة عيد الميلاد.

- أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن "الأحد الموافق 7 يناير 2018"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- يعتبر اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

- لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

- يستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

- أصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.