تعرف على خطوات نقل جثمان الكاتب الراحل إبراهيم نافع من دبى إلى مصر لدفنه

تعرف على خطوات نقل جثمان الكاتب الراحل إبراهيم نافع من دبى إلى مصر لدفنهالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:15 ص
إبراهيم نافع
كتب محمد السيد
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يصل جثمان الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق، والذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين فى دبى، مطار القاهرة فى تمام الساعة السابعة وعشر دقائق عبر خطوط مصر للطيران.
ومن المقرر وضع جثمان الراحل فى أحد المستشفيات بالقاهرة، على أن ينقل صباح الأربعاء إلى مؤسسة الأهرام للخروج فى جنازة رمزية إلى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة عليه هناك، على أن يدفن بمقابر العائلة فى مدينة 6 أكتوبر.
ومن المقرر أن تقييم أسرة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع رئيس نقيب الصحفيين الأسبق، مراسم عزاء له فى مسجد عمر مكرم الخميس المقبل.
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