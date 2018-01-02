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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:22 ص
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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر ديسمبر الماضى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:00 ص
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر ديسمبر الماضى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا القابضة


كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال شهر ديسمبر الماضى، بحجم تداول بلغ 531.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 388.8 مليون جنيه، تلتها "شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 502.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 669.7 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 408.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 142.3 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 369.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 562.7 مليون جنيه، ثم " مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 243.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 83.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 127.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 507.4 مليون جنيه، تلتها "ابن سينا فارما" بحجم تداول 120.7 مليون جنيه، وقيمة تداول 855.2 مليون جنيه، ثم " جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 91.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 678.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "العربية للمتحدة للشحن والتفريغ" بحجم تداول 90.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 144.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 86.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 504.5 مليون جنيه.
 

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