تعرف على الطرق السليمة لزراعة البطاطس لزيادة الإنتاجية ×11 معلومة





كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع " ، عدد من التوصيات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية حول الطرق السليمة لزراعة محصول البطاطس الموسم الجديد لزيادة الإنتاجية والنهوض بالمحصول ومواجهة الآفات والأمراض خلال الشهر الجارى.

1- ضرورة زراعة العروة الصيفية لمحصول البطاطس بحيث يتم تقسيم الأرض إلى أحواض بعد حرثها.

2- مرعاة تسميدها بالسماد البلدى بمعدل 20 إلى 30 متر مكعب للفدان حسب نوع الأرض.

3- الرى غزيرة وتترك لتجف الجفاف المناسب.

4- تتم الزراعة بتشغيل محراثين أحدهما لشق الخطوط حيث توضع قطع التقاوى على أبعاد 25 سم بحيث تكون العيون المنبتة متجهة لأعلى والسطح المقطوع متجه لأسفل وملامس لسطح التربة .

5- يقوم المحراث الثانى بردم الخطوط التى زرعت وإقامة خطوط جديد تكون التقاوى فى وسطها.

6- قطع الأرض إلى فرد وتمسح الخطوط بواقع 10 خطوط في قصبتين.

7- يلزم لزراعة الفدان 3/4 - 11/4 طن من التقاوى حسب حجم التقاوى.

8- ضرورة إضافة دفعة منشطة من السماد الكيماوى ثم تروى الأرض الرية الأولى بعد الزراعة بحوالى 3 أسابيع حسب نوع الأرض وحالة الجو.

9- عزق الأرض مرتين لزراعات العروة الصيفية المبكرة .

10- مراعاة رفع الخطوط لأعلى لحماية الدرنات المتكونة من أشعة الشمس والاخضرار وعدم تعرضها للإصابة بفراشة درنات البطاطس.

11- ضرورة رش زراعات العروة الشتوى المتأخرة رشة وقائية ضد الندوة المتأخرة، وتقليع بعض مساحات الزراعات المبكرة من البطاطس النيلية والشتوية.