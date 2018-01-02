تعرف على استراتيجية عمل وزارة البترول خلال 2018 فى 19 معلومة





كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن عام 2018 سيحمل معه بشائر خير تعزز من الدور الهام الذى يقوم به قطاع البترول فى دعم الاقتصادى القومى وتحقيق تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل مشرق باعتباره المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.

"اليوم السابع" يرصد خطة عام وزارة البترول فى 19 معلومة..

1- عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى مناطق مصر البرية والبحرية.

2- لأول مرة المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

3- جارى اصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التى تسفر عنها المزايدات التى سيتم طرحها.

4- عام 2018 سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة.

5- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر.

6- استكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم).

7- الانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط.

8- استمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل.

9- الإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة-1.





مشروعات التكرير والبتروكيماويات

10- تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد والذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة حيث يقوم بمعالجـة المازوت وتحويلـه إلى أنواع خفيفة من وقـود ذو جـودة عاليـة مثل السولار ووقود النفاثات.

11- استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية.

12- الانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " لتعظيم انتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.

13- البدء فى إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات فى محور قناة السويس ومنطقة العلمين.

14- مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية وهى مشروع انتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، مشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتى من المتوقع البدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة.

15- بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام ما يدعم بقوة تحقيق مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة

16- التشغيل الفعلى لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.

17- طرح مزايدات لاستغلال خامات الثروة المعدنية بصورة دورية كل عام، لزيادة مساهمة هذا النشاط فى الدخل القومى من خلال توفير الخامات المعدنية التى يحتاجها السوق المصرى والتوسع فى تصنيع الخامات التعدينية وذلك لدعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة .

18- بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصرى فى السوق العالمى لتحقيق أكبر عائد مالى من بيعه.

19- بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد .