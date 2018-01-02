video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أهم 10 أرقام عن التجارة بـ2017 وخطة زيادة الصادرات فى 2018

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:00 ص
تعرف على أهم 10 أرقام عن التجارة بـ2017 وخطة زيادة الصادرات فى 2018 المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب - إسلام سعيد
إضافة تعليق

بالتزامن مع انتهاء عام 2017 والذى شهد عددا من الأحداث الهامة لقطاع التجارة الخارجية، يقدم "اليوم السابع" أهم الأرقام عن قطاع التجارة المصرية فى 2017..

1-إجمالى الصادرات تسجل 20.4 مليار دولار خلال 11 شهرا فى 2017

2-توقعات بارتفاع الصادرات إلى 22.4 مليار دولار بعد إضافة صادرات ديسمبر بزيادة 10 % عن العام الماضى.

3-الواردات تتراجع 10 مليارات دولار لتسجل 51 مليار بانخفاض 15 % عن العام الماضى.

4-26 % تراجعا فى عجز الميزان التجارى مقابل 13 % العام الماضى.

5-12 مليار دولار قيمة التحسن فى الميزان التجارى وهى نتاج زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

6- 7 قطاعات تصديرية حققت زيادة فى صادرتها أول 11 شهرا فى 2017.

7- الملابس والجلود والإليكترونيات والأثاث والمفروشات تراجعت صادراتها.

8-قبول 22 ألف رسالة مستوردة للسلع الغذائية ورفض 2005.

9-إعداد استراتيجية لزيادة الصادرات لأسواق أفريقيا وتركز على 12 سوقا.

10-زيادة نسبة المساندة التصديرية للشركات التى تضاعف صادراتها فى 2018.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك خطة عمل للوزارة خلال عام 2018 فى إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين فى حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائى من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتى تعتبر غير محفزة وخاصة فى الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتى تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.

وأوضح أن المحور الثانى من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التى تتضمن منح زيادة على نسب المساندة الحالية للشركات التى تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضاً دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركى فى أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية، وهى مراكز إدارية يتم دعوة كبرى المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين فى الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتى ستأتى على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والامارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستى بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.

وقال قابيل، إن المحور الرابع يتمثل فى برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصرى والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة فى المعارض الدولية والبعثات، والترويج الالكترونى عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية فى مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلاً عن الموائمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH فى مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والالكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة : جهاز المشروعات مول 295 ألف مشروع ب4.8 مليار جنيه

وزارة الصناعة والتجارة

اخبار الاقتصاد

التجارة الخارجية

خطة 2018

حصاد التجارة 2017



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة