تشديد الإجراءات الأمنية فى محيط السفارة الروسية بطهران





أ ش أ

أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات الأمنية فى محيط السفارة الروسية بطهران، فى ظل التظاهرات المستمرة فى البلاد منذ عدة أيام.



وقال الملحق الإعلامى للبعثة الدبلوماسية الروسية فى طهران أندريه جانينكو- فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية– إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية فى محيط السفارة، موضحًا أن الأمن الإيرانى خصص قوات من الشرطة وقوات خاصة لفرض طوق أمنى مشدد حول السفارة، إضافة إلى الحراسات الاعتيادية المتمثلة فى الشرطة الدبلوماسية.



وأضاف جانينكو أن الجانب الإيرانى لا يقيد حرية التنقل لموظفى السفارة، لكنهم يغادرون مبنى السفارة للقيام بالمهام الرسمية فقط ولا يبتعدون عن مبنى السفارة.

وبدأت حركة احتجاجية- غير مسبوقة فى إيران منذ 2009- ضد الصعوبات الاقتصادية والنظام الإيرانى قبل ستة أيام، وأسفرت عن مقتل 21 شخصًا على الأقل، من بينهم 16 متظاهرًا.