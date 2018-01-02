ترامب: النظام الإيرانى "وحشى".. أنفق أموال أوباما على جيوبه ودعم الإرهاب

ترامب: النظام الإيرانى "وحشى".. أنفق أموال أوباما على جيوبه ودعم الإرهابالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:24 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
(أ ف ب)
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ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالنظام الإيرانى واصفا إياه بـ "الوحشى والفاسد".
وأضاف ترامب فى سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الأموال التي قدمها أوباما للنظام الإيراني ذهبت للإرهاب وجيوب قادة النظام في طهران، والولايات المتحدة تراقب ما يجري في إيران".
وقال ترامب - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن واشنطن تراقب ما يجري فى إيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني تحرك أخيرا ضد فساد ووحشية النظام في بلاده.
وأشار إلى أن الأموال التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للنظام الإيرانى ذهبت للإرهاب ولجيوب قادة النظام فى طهران.
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