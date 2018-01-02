تحقيقات النيابة تكشف: الخنق سبب وفاة طالبة ثانوي بالغربية





الغربية – عادل ضرة

كشف تقرير الطب الشرعي فى قضية مقتل طالبة الصف الأول الثانوي التجاري بقرية ميت عساس مركز سمنود، أن الفتاة عذراء ولم يتم فض غشاء بكارتها وأن سبب الوفاء نتيجة قيام المتهم بخنق المجني عليها بعد أن قام باستدراجها إلى أرض زراعية.

كان ناجي أبو ريا وكيل نيابة سمنود قد قرر استعجال تقرير الطب الشرعي، وفور وصوله قام بإرسال ملف القضية إلى المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا لإعداد أمر الإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التى باشرها ناجي أبو ريا وكيل نيابة مركز وأمانة سر عنتر الشهاوي وضياء زكي وإبراهيم عبد الباسط أن الطالبة كانت على علاقة عاطفية بالعديد من شباب القرية وتم خطبتها قبل ذلك 6 مرات وتم فسخ خطبتها، وكانت على علاقة بالمتهم "أنور و" وشهرته"الكومس" يعمل طباخ بأحد الفنادق بسفاجا، وتقدم لخطبتها أكثر من مرة إلا أن والدته رفضت خطبتها نظرا لعلاقاتها المتعددة.

كما كشفت التحقيقات أن القتيلة كانت على علاقة بأحد الأشخاص مؤخرا وقام بعمل تسجيل صوتي لها به إيحاءات جنسية وتحديد موعد فيما بينهما يجمعهما الصباح.

واستمع القاتل للتسجيل الصوتي فاشتاط غيظا وفى يوم الحادث كان هناك موعد تم تحديده مسبقا بينه وبينها واتفق المتهم مع ابن خاله سائق توك توك على توصيله هو وهي للمكان المتفق عليه، وطلب منه الانتظار

وفى يوم الواقعة ظل يلاطفها وحاول التعدي عليها وأثناء معاتبتها بعلاقتها لأحد الأشخاص وطلبها منه أن تقابله منذ الصباح ليجلسا معا اشتاط غيظا وحدثت بينهما مشادة كلامية وقام على أثرها بخنقها بيديه ثم أكمل بالإيشارب الخاص بها وتركها جثة هامدة بجوار العشة التى كانوا بداخلها وفر هاربا، بعد سرقة خاتمها الذهبي.

وترجع الواقعة عن بلاغ عمدة قرية ميت عساس بوجود جثه لفتاة فى العقد الثانى من العمر بجوار عشة وسط الأراضي الزراعية زمام القرية

انتقل اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والعقيد حسن النحراوي رئيس فرع الأمن العام بالغربية وضباط إدارة البحث الجنائي.

وتبين أن الجثة للطالبة أمانى إ م هـ 16سنة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمه بذات القريه ترتدى ( بلوزه – بنطال جنز أسود – طرحه - كوتش – حلق ذهب – ساعة يد ) ومتعلقاتها كاملة وتلاحظ تواجد إيشارب ملفوف حول العنق والجثه بجوار عشه أسفل شجره بأرض زراعيه ملك محمود ب و 55سنة فلاح

ووجه اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام بسرعة تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، قاد فريق البحث اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط مباحث فرع البحث الجنائي بالمحلة وضباط مباحث مركز سمنود.