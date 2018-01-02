تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية

تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجويةالثلاثاء، 02 يناير 2018 07:36 م
مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف التشغيل.
وقال مصدر بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التونسية رقم 814 والمتجهة إلى تونس، تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة ساعة، ورحلة الخطوط العراقية رقم 102 المتجهة إلى بغداد، ورحلة الخطوط العمانية رقم 502 والمتجهة إلى عمان .
وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات شركة فلاي ناس رقم 264 والمتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة نسما للطيران رقم 140 والمتجهة إلى القصيم.
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