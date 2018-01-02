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تأجيل محاكمة 190 إخوانيا بقضية المغارة بسوهاج لجلسة غدًا لمرافعة الدفاع

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:14 م
تأجيل محاكمة 190 إخوانيا بقضية المغارة بسوهاج لجلسة غدًا لمرافعة الدفاع هيئة المحكمة - أرشيفية


سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء  اليوم الثلاثاء ، تأجيل محاكمة 190 إخوانيًا، بينهم 60 محبوسين، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة"، إلى جلسة الغد، وذلك لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

كانت محكمة الجنايات، قد استمعت إلى عدد كبير من المحاميين فى القضية وقررت استكمال مرافعة الدفاع إلى الغد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.


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