تأجيل جنازة الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم نافع ليوم الأربعاء.. اعرف السبب





كتب محمد أسعد

وصل صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح الاثنين، بالمدينة الطبية بإمارة دبى، عن عمر يناهز 84 سنة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

رغم وصول الجثمان صباح اليوم قادما من دولة الإمارات، وخروجه من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، إلا أنه تقرر تأجيل الجنازة لتكون صباح غد الأربعاء، ليخرج الجثمان من مؤسسة الأهرام لصلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وعن سبب تأجيل الجنازة التى كان مفترضا تشييعها اليوم، قال عمر، نجل الكاتب الراحل، إن بعض الترتيبات والأسباب حالت دون تشييع الجنازة اليوم، منها عدم تمكن باقى أفراد الأسرة المقيمين خارج البلاد من القدوم لمصر، كما أن زوجته الإعلامية علا بركات لم تتمكن من العودة على الطائرة التى حملت الجثمان.

وأضاف عمر نافع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جثمان الكاتب الكبير إبراهيم نافع يتواجد حاليا بمستشفى السعودى الألمانى بمصر الجديدة، ومن المقرر أن تخرج الجنازة من الأهرام، لتكون صلاة الجنازة فى مسجد عمر مكرم، على أن يُدفن فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تقيم أسرة الكاتب الراحل مراسم عزاء له فى مسجد عمر مكرم يوم الخميس المقبل.