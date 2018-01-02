تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ" لجلسة 5 فبراير المقبل





كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ" التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامه بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف، لجلسة 5 فبراير المقبل، لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.