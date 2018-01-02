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بكين: الرئيس الفرنسى يقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى الصين

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:00 ص
بكين: الرئيس الفرنسى يقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى الصين إيمانيول ماكرون الرئيس الفرنسى


بكين (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة دولة إلى الصين تستمر 3 أيام، وستكون زيارته الرسمية الاولى الى هذا البلد.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة ليو كانغ ان الدعوة لزيارة بكين وجهها الرئيس الصينى شى جينبينغ الى نظيره الفرنسى وان الاخير وافق على تلبيتها من 8 ولغاية 10 يناير.

 


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