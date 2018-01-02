بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية





كتب محمود راغب

وقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية لدعم الجهود القومية التى تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى وتنمية القوى العاملة وتمكين وحماية المرأة العاملة، من خلال البحوث متعددة التخصصات فى مجال العلوم الاجتماعية.

ونص البروتوكول على التعاون بين طرفيه فى كل مجالات العمل، تحقيقاً لأهدافهما المشتركة، وعلى وجه الخصوص إجراء الدراسات والبحوث التى يتطلبها العمل فى مجال القوى العاملة، وتمكين المرأة، وتصميم وتنفيذ برامج التدريب فى مجال المساواة بين الجنسين فى العمل، وتكافؤ الفرص، وإجراء بحوث متابعة وتقييم أثر الأنشطة المختلفة فى تحقيق أهدافهما المشتركة.

كما نص على تقديم أوراق سياسات، وعقد ندوات ومؤتمرات، وإعداد تقارير تلخص نتائج البحوث والدراسات التي يتم إعدادها، وإقامة مشروعات مشتركة لتحقيق أهداف محددة يتم الاتفاق عليها من خلال مذكرات تفاهم أو مكاتبات أو غيرها، فضلا عن أية صور أخرى أو أوجه تعاون مشتركة، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين فيما بعد.

ونص البروتوكول على تشكل لجنة فنية مشتركة يحدد كل طرف من الطرفين ممثله فيها، تكون مهمتها، وضع الخطط اللازمة لتفعيل بنود هذا البروتوكول، ومتابعة تنفيذ أحكامه، وإعداد تقارير عن الانجازات المحققة للأنشطة والأعمال المنفذة الخاضعة لهذا البروتوكول أو أى مشروع أخر مشترك بين الطرفين.

ويقوم مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية بتقديم أوجه الدعم الفنى والمالى اللازم والتدريبات المطلوبة لمجموعات العمل أو اللجان التنفيذية أو اللجان المشتركة.

ويعتبر البروتوكول إطار عام لتنظيم العلاقة المستقبلية بين وزارة القوى العاملة ومركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية.

ومدة البروتوكول ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الاخر برغبته في عدم التجديد، على أن يكون ذلك قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية عقب التوقيع: إن الوزارة على استعداد للتعاون مع المركز فى مختلف نشاطاته، وليست المتعلقة بهذا البروتوكول فقط، من خلال فتح أبواب مراكز التدريب التابعة للوزارة ومديرياتها بمختلف المحافظات لخدمة المجتمع والشعب المصرى، وتمكين المرأة خاصة وأن أكبر نسبة للبطالة فى مصر بين الإناث مما يدفعنا لمعالجة ذلك بفلسفة معينة، ومن خلال الرائدات الريفيات الصحيات بمحافظات مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد الوزير أنه خلال مرحلة تنفيذ البروتوكول سيتم استهداف المحافظات الأكثر فقراً، ضاربا مثلا بمحافظتى سوهاج وبنى سويف، لندرة الوظائف وفرص العمل للمرأة بهما.

وأعرب الوزير أن يحقق البروتوكول ثماره ونتاجه فى أقرب وقت، على أن يعقد اجتماع تنسيقى بعد 3 أشهر لاستعراض ما تم تنفيذه من خلال البروتوكول.

من جانبه أعرب المدير الأكاديمى للجامعة الأمريكية، عن شكره وتقديره للوزارة على توقيع وتفعيل البروتوكول، موضحا أن مركز البحوث الاجتماعية من أقدم مراكز البحوث بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تفعيل كل البروتوكولات والاتفاقيات التى توقع عليها، خاصة فيما يتعلق بتمكين دور المرأة.