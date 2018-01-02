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بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بجنوب سيناء

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:00 ص
بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بجنوب سيناء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول الابتدائى


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تنطلق صباح اليوم الثلاثاء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول الابتدائى، والإعدادى، والثانوى، والتعليم الفنى التجارة والصناعى، والفندقى بمدارس جنوب سيناء والتى تستمر حتى الخميس 18 يناير الجارى. 

وأعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن مدارس جنوب سيناء أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تنطلق من 2 يناير وحتى 18 يناير من نفس الشهر. 

وأوضح عقل أن مدارس جنوب سيناء ستستقبل اليوم الثلاثاء طلاب الصفين الثانى والثالث الابتدائى والصفين الأول والثانى الاعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى عام وفنى، بينما امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى ستنطلق يوم الخميس القادم 4 يناير الجارى ويوم السبت القادم 13 يناير2018 امتحانات الصف السادس الابتدائى والشهادة الإعدادية.

 


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