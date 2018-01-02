بالأرقام..تعرف على مشروعات الهيئة الهندسية المنتهية خلال 2017





كتب زكى القاضى

نجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية وكذلك الخدمات العامة، والعديد من المشروعات الأخرى فى مجال الطرق والكبارى والإسكان الاجتماعى والمبانى ذات المنفعة العامة.

وانتهت الهيئة الهندسية من طريق القاهرة العين السخنة بطول 88 كم، وذلك فى يوليو 2017 ، بتكلفة مالية 1320 مليون جنيه، وتطوير طريق الواحات البحرية الفرافرة، بطول 140 كم بتكلفة 555 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزير، من كوبرى سيارات مدينة بدر الغربى، بتكلفة مالية 102 مليون جنيه، ومن كوبرى سيارات مدينة بدر الشرقى، بتكلفة 100.150 مليون جنيه، وكبارى سيارات مدخل قاعدة غرب القاهرة الجوية، بتكلفة 80 مليون، و توسعة كوبرى سيارات تقاطع محور 26 يوليو، بتكلفة 163 مليون، وكوبرى سيارات الفردان الجنوبى، وكوبرى سيارات السلام الشمالى والجنوبى وكوبرى سيارات الدولى الساحلى، بتكلفة 250 مليون وكوبرى مشاة كايروفيستيفال على الطريق الدائرى بتكلفة 20 مليون جنيه.

واستطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من عمل كوبرى مشاة أمام معهد الصفوة بطريق القاهرة اسماعيلية، بتكلفة 2.300 مليون وكوبرى مشاة بالعاشر من رمضان بتكلفة 9 مليون ونفق مشاة أسفل مزلقان الشون بتكلفة 5 مليون ونفق جامعة قناة السويس، بتكلفة 5 ملايين، وكذلك مدينة الاسماعيلية الجديدة بتكلفة 4511 مليون والاسكان الاجتماعى بجنوب سيناء بتكلفة 1020 جنيه.

وفى مجال الرعاية الصحية، تم إنشاء مستشفى أرمنت بالأقصر بتكلفة 209 مليون ومستشفى 15 مايو المركزى الجديد بتكلفة 199 مليون وتطوير مستشفى بنى سويف المرحلة الثانية بتكلفة 185 مليون وتطوير المجمع الطبى بالمعادى بتكلفة 59.2 مليون ومستشفى المنوفية العسكرى، بتكلفة 140 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مستشفى نخل المركزى ومستشفى بئر العبد ومسستشفى أبورديس المركزى.

وفى مجال الإسكان، قامت الهيئة الهندسية، بإنشاء تجمع سكنى بمدينة الضبعة، بتكلفة 900 مليون جنيه، وإسكان دار مصر فى العاشر من رمضان والعبور و6 أكتوبر والسادات ودمياط.

وفى مجال التعليم، نجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى إنشاء مدينة زويل للعلوم التكنولوجية بتكلفة 966 مليون، و عدد 24 مدرسة يابانية بتكلفة 453 مليون، وتنفيذ المنشآت المدنية لمطار العاصمة الدولى، بتكلفة 570 مليون وكذلك مطار سفنكس الدولى، ومطار البردويل المليز بتكلفة 800 مليون جنيه.

وفى مجال الطرق، أنشـأت الهيئة الهندسية، طريق الاسماعيلية العوجة، وطريق جنوب بورسعيد شرم الشيخ، والطريق الأوسط بشرم الشيخ، وكذلك انتاج خط 3 و 4 بمصنع العريش للاسمنت بتكلفة 270 مليون يورو، والصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 55.7 مليون.

وفى مجال الخدمات العامة، استطاعت الهيئة الهندسية، من الانتهاء من المقر الجديد لوزارة السياحة، ودار هيئة القضاء العسكرى ومنتجع الجلالة الساحلى ومرسى الصيادين بالمكس وسور محطة النووية بالضبعة.

واستطاعت الهيئة الهندسية إنشاء طرق المتحف المصرى الكبير بتكلفة 121 مليون، وكوبرى شركة الاسكندرية للزيوت بتكلفة 14 مليون، وتطوير طريق بحيرة التمساح بتكلفة 200 مليون، وطريق تحيا مصر وكذلك كورنيش مطوبس بكفر الشيخ بتكلفة 40 مليون والطريق الدائرى بالإسكندرية بتكلفة 108 مليون وطريق تقسيم محور المشير بتكلفة 62 مليون.

وأنشأت الهيئة الهندسية مركز المؤتمرات الجديد ومركز تجارى وفندق بلازا ورفع كفاءة وتطوير كنيسة مارجرجس بطنطا وكنيسة السادس من أكتوبر ومجلس الدولة بالدقى وطنطا وانشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.