باريس تعرب عن قلقها من أعمال العنف فى الكونغو الديموقراطية





باريس (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أن فرنسا "قلقة من أعمال العنف" التى حدثت الأحد، فى جمهورية الكونغو الديموقراطية، خلال تظاهرات احتجاج على بقاء الرئيس جوزف كابيلا فى السلطة.

وقد قمعت قوات الأمن الكونغولية قداديس فى كنائس بالغاز المسيل للدموع، ومنعت مسيرات احتجاجية بعد الدعوة الى التظاهر ضد الحكم.

وأدى هذا القمع الى "مقتل 5 أشخاص على الأقل" و"إصابة عدد كبير بجروح"، كما جاء فى بيان للأمانة العامة للأمم المتحدة، معيدة النظر فى الحصيلة الأولى التى كانت ثمانية قتلى، كما ذكر مصدر أممى فى كينشاسا الأحد.

لكن الشرطة المحلية تحتج على هذه الحصيلة مؤكدة أنه لم يسجل وقوع "أى قتيل" على هامش تلك التظاهرات، أما منظمو التظاهرات فيتحدثون عن أثنى عشر قتيلا.