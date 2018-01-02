اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بتفجيرات الكنائس

اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بتفجيرات الكنائسالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:00 ص
تفجير الكنائس - أرشيفية
كتب محمود نصر
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تستمع المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، للشهود فى محاكمة 48 متهمًا، بينهم 34 محبوسًا، و14 هاربًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس"، وفقًا لما أفادت مصادر قانونية.
وسبق أن أمرت النيابة بإحالة المتهمين بتفجيرات الكنائس الثلاث: البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا، إلى المحكمة العسكرية.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.
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