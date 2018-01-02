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اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع ورفاقه بـ"فض رابعة"

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع ورفاقه بـ"فض رابعة" محمد بديع


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع الشهود فى محاكمة بديع و738 متهمًا بـ "فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وليد عبد الرشيد ووليد رشاد.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات بالإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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فض اعتصام رابعة

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