اليوم.. اجتماع شعبة الأوراق المالية مع نائب رئيس الرقابة لوضع آليات للتفتيش





كتب هانى الحوتى

تعقد الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور كل من المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومسئولى قطاع الإلزام والتفتيش والعضوية بالهيئة، وذلك للاتفاق على وضع منهج مشترك بين الهيئة والشركات على آليات التفتيش يلتزم به كل من القائمين على التفتيش بهيئة الرقابة المالية وشركات السمسرة.

وطالبت الشعبة، من شركات السمسرة التى لديها مقترحات بشأن تيسير إجراءات هيئة الرقابة المالية فى التفتيش على الشركات، موافاتها قبل بدء الاجتماع حتى يتم تجميع هذه المقترحات وتضمينها فى الآلية الجديدة التى سيتم الاتفاق عليها مع مسئولى التفتيش بالهيئة.