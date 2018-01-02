video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور)

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:44 م
"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور) جانب من المؤتمر


كتب إبراهيم قاسم تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق

أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، عن عقد مؤتمر صحفى عالمى يوم الاثنين المقبل للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات وكافة القرارات المنظمة للانتخابات.
 
 
وأوضح الشريف فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة لتوعية الناخبين بالمشاركة فى العملية الانتخابية.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

الانتخابات الرئاسية

مؤتمر صحفى

توعية الناخبين

انتخابات



لا تفوتك
الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة