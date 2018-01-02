"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور)الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:44 م
جانب من المؤتمر
كتب إبراهيم قاسم تصوير محمود فخرى
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أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، عن عقد مؤتمر صحفى عالمى يوم الاثنين المقبل للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات وكافة القرارات المنظمة للانتخابات.
وأوضح الشريف فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة لتوعية الناخبين بالمشاركة فى العملية الانتخابية.
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