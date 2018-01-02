النيابة تواصل التحقيق فى استهداف محل الخمور ومقتل شقيقين بالعمرانية

النيابة تواصل التحقيق فى استهداف محل الخمور ومقتل شقيقين بالعمرانيةالثلاثاء، 02 يناير 2018 05:00 ص
حادث محل الخمور بالعمرانية
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل نيابة العمرانية بجنوب الجيزة برئاسة المستشار باهر حسن، تحقيقاتها فى واقعة إطلاق النار على محل لبيع الخمور لكشف تفاصيل الحادث، حيث تنتظر تقرير تفريغ كاميرات المراقبة وتقرير المعمل الجنائي بالأدلة التى تم جمعها من موقع الحادث.
وكان مصدر بمديرية أمن الجيزة، كشف عن نقل جثتى الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما نتيجة إطلاق النار عليهما إلى مشرحة زينهم بعد انتهاء النيابة من مناظرتهما ومعاينة موقع الحادث.
وعاين المعمل الجنائى مسرح الجريمة، وتحفظ على عدد من فوارغ الطلقات الخاصة بسلاح المتهم، وعينات من الدماء.
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