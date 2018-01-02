النفط قرب أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بفعل الاضطرابات فى إيران

النفط قرب أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بفعل الاضطرابات فى إيرانالثلاثاء، 02 يناير 2018 08:20 م
النفط الايرانى
رويترز
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سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء أقوى مستوياتها فى بداية العام وذلك منذ 2014، مع صعود الأسعار لأعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط احتجاجات واسعة ضد الحكومة فى إيران واستمرار خفض الإمدادات الذى تقوده منظمة أوبك وروسيا.
وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مستقرة عند حوالى 60.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد فى وقت سابق من الجلسة إلى 60.74 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2015.
واستقرت أيضا العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت عند نحو 66.80 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 67.29 دولار فى وقت سابق من الجلسة مسجلة أعلى مستوى لها منذ مايو 2015.
وهذه هى المرة الأولى منذ عام 2014 التى يفتتح فيها الخامان العام عند مستوى أعلى من 60 دولارا للبرميل.
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