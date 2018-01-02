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المقاومة الإيرانية: الانتفاضة مستمرة لإسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:25 م
المقاومة الإيرانية: الانتفاضة مستمرة لإسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية تظاهرات إيران


باريس (أ ش أ)
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أكدت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن الانتفاضة فى إيران ستستمر لإسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية، مشيرة إلى أن العدالة والرفاهية والديمقراطية والانتخابات الحرة، تتحقق فقط من خلال هذا المسار.

واعتبرت رجوى، فى تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم- أن الأرضيّة لإسقاط الملالى ممهدة أكثر من أى وقت آخر وأن العالم سمع صوت الشعب الإيرانى "البطل" وسيقوم بدعمه.

ودعت رجوى المتظاهرين لمواصلة انتفاضتهم "العادلة"، مؤكدة "أن ديكتاتورية الملالى الفاسدة والآيلة للزوال ستهزم، مقابل الاتحاد والتضامن الوطنى والمقاومة و الصمود".

وتوجهت رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، الذى يتخذ من باريس مقرا له، بالتحية للشهداء والمصابين "الذين اخترقوا بكل شجاعة وشهامة صفوف قوات الحرس"، مشددة على "أن هذه الدماء والآلام لن تزيد الشعب الإيرانى سوى العزم والإصرار".

وكانت حركة احتجاجية، غير مسبوقة فى إيران منذ 2009، ضد الصعوبات الاقتصادية والنظام الإيرانى بدأت قبل 6 أيام وأسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل، من بينهم 16 متظاهرا.


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