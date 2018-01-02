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المصرية للاتصالات فى بيان: استعادة خدمة الإنترنت بالكامل بعد قطع كابل

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:22 م
المصرية للاتصالات فى بيان: استعادة خدمة الإنترنت بالكامل بعد قطع كابل المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات


كتبت: هبة السيد
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أعلنت المصرية للاتصالات عن حدوث قطع لأحد الكوابل البحرية التي تشارك المصرية للاتصالات فى التحالف المالك لهذا الكابل البحري، ما كان له أثر محدود للغاية على حركة الإنترنت فى مصر.

وأوضحت المصرية للاتصالات فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القطع حدث في البحر المتوسط وأكدت الشركة، أنها وفرت سعات بديله لكامل السعات المتأثرة لها ولكافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بمصر، لا يوجد اأي تأثير حاليًا على حركه الإنترنت الخاصة بمستخدمى الشركة المصرية للاتصالات، أو أي من عملائها المشغلين داخل مصر.

كما تؤكد الشركة، أنها تمتلك السعات الكافية التي تمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة، وتحرص دائما على توفير التعددية اللازمة والخطط البديلة التي توفر التأمين الكامل لحركة الإنترنت لمستخدميها أو المشغلين الراغبين في استخدام الشبكة الدولية للشركة المصرية للاتصالات داخل وخارج جمهورية مصر العربية.


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كابل بحرى

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