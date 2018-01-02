المرور يضبط 6 آلاف مخالفة بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور يضبط 6 آلاف مخالفة بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:20 م
المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 6 آلاف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و 1886 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 102 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 21 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور و 26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة و 68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 33 دراجة بخارية وسيارة.
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