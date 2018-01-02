المرور تتصدى للفوضى وتحرر 386 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

المرور تتصدى للفوضى وتحرر 386 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبرالثلاثاء، 02 يناير 2018 01:00 ص
مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 386 مخالفة مرورية متنوعة، منها 187 مخالفة نموذج 125 و 15 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 12 مركبة توك توك وضبط 11 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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