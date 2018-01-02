المرصد: الجيش السورى يفرض سيطرته على قرية الخوين بريف إدلب

المرصد: الجيش السورى يفرض سيطرته على قرية الخوين بريف إدلبالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:14 ص
جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية
لندن أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام السورى تمكنت من التقدم وفرض سيطرتها على قرية الخوين ريف إدلب، والواقعة إلى الشرق من مدينة خان شيخون، حيث تتيح السيطرة على القرية الاقتراب من مناطق استراتيجية وبلدات مهمة مثل التمانعة وسكيك ومناطق أخرى فى ريف معرة النعمان.
وذكر المرصد - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الاثنين، - أن الهدوء عاد إلى جبهات القتال فى الريف الجنوبى الشرقى بمحافظة إدلب بعد معارك عنيفة وقصف وغارات مكثفة طالت المحافظة.
وفى ريف دير الزور شرق سوريا، تواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولى تقدمها فى ريف المدينة بعد 100 يوم من بدء عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش) أطلق عليها (عاصفة الجزيرة).
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