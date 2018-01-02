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المرصد: الجيش السورى يفرض سيطرته على قرية الخوين بريف إدلب

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:14 ص
المرصد: الجيش السورى يفرض سيطرته على قرية الخوين بريف إدلب جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


لندن أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام السورى تمكنت من التقدم وفرض سيطرتها على قرية الخوين ريف إدلب، والواقعة إلى الشرق من مدينة خان شيخون، حيث تتيح السيطرة على القرية الاقتراب من مناطق استراتيجية وبلدات مهمة مثل التمانعة وسكيك ومناطق أخرى فى ريف معرة النعمان.

وذكر المرصد - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الاثنين، - أن الهدوء عاد إلى جبهات القتال فى الريف الجنوبى الشرقى بمحافظة إدلب بعد معارك عنيفة وقصف وغارات مكثفة طالت المحافظة.

وفى ريف دير الزور شرق سوريا، تواصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولى تقدمها فى ريف المدينة بعد 100 يوم من بدء عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش) أطلق عليها (عاصفة الجزيرة).


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المرصد

الجيش السورى

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ريف إدلب



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