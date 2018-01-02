المجلس المركزى الفلسطينى يجتمع منتصف يناير لبحث قرار ترامب بشأن القدس





رام الله (أ ف ب)

يعقد المجلس المركزى الفلسطينى دورته الاعتيادية فى 14 يناير، فى فترة تشهد الساحة الفلسطينية تطورات حرجة بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مسئولون فلسطينيون إن المجلس المركزى سيبحث "التطورات السياسية الأخيرة، ومن ضمنها العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب قرارها حول القدس".

وقال نائب رئيس المجلس التشريعى، عضو المجلس المركزى حسن خريشة لوكالة فرانس برس، "وجهت لنا دعوة بالاجتماع يوم الرابع عشر من هذا الشهر فى مقر الرئيس محمود عباس الساعة السادسة والنصف" مساء.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعلن فى اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب قرار واشنطن، أنه" سيتم عقد المجلس المركزى الفلسطينى لاتخاذ قرارات هامة".

ويتمتع المجلس المركزى بسلطات تشريعية مهمة كونه منبثقا عن المجلس الوطنى الذى يعد برلمانا يمثل فلسطينيى الداخل والخارج.

والمجلس المركزى هو الذى اتخذ قرار انشاء السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى 1993، كى تقوم السلطة الفلسطينية بتسلم إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة من الإدارة المدنية الإسرائيلية.