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الكويت و5 دول تنضم رسميا إلى مجلس الأمن الدولى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:36 م
الكويت و5 دول تنضم رسميا إلى مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن الدولى - أرشيفية


أ ف ب
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انضمت ست دول هى الكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية وهولندا والبيرو وبولندا رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولى كأعضاء غير دائمين.

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف الذى يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يناير، إن "السلام والأمن ليسا سهلى المنال"، مضيفا خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على طلبه فى مقر الأمم المتحدة "ستتاح لكم فرصة فعلية لأحداث الفرق".

وعلى الأثر، تولى سفراء الدول الست، وهم خمسة رجال وامرأة واحدة هى سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء فى المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

ويضم مجلس الأمن 15 عضوا بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض (الفيتو) ضد القرارات، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

والسفراء الـ15 أعضاء المجلس حاليا هم 3 نساء و12 رجلا. وإضافة إلى السفيرة الأمريكية نيكى هايلى ونظيرتها البولندية التى انضمت الثلاثاء الى المنتدى الاممي، تصل فى يناير السفيرة البريطانية الجديدة لدى المنظمة الدولية كارن بيرس.


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